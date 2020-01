Stimmkarte beim Bundeskongress von Österreichs Grünen.

Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Zum Auftakt des Bundeskongresses der Grünen in Österreich ist die Parteispitze von den Delegierten demonstrativ mit Jubel und minutenlangem Applaus begrüßt worden. Die 276 Delegierten haben das letzte Wort, um über den Eintritt der Grünen in eine Koalition mit der konservativen ÖVP zu entscheiden.



Es wäre das erste Mal, dass in Österreich auf Bundesebene eine Koalition aus Konservativen und Grünen regiert. Das Bündnis will nicht zuletzt beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.