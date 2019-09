Eine seniorenfreundliche Ampel in Singapur.

Quelle: Zubaidah Jalil/dpa

In Singapur bekommen ältere Menschen mehr Zeit, um eine Straße zu überqueren: Wer seine elektronische Seniorenkarte an eine Fußgängerampel hält, hat bis zu zwölf Sekunden länger grün.



Inzwischen sind in dem südostasiatischen Stadtstaat nach offiziellen Angaben mehr als 1.000 Ampeln mit der Sonderschaltung ausgestattet, viele davon in der Nähe von Altenheimen und Krankenhäusern. Das Programm "Green Man Plus" ("Grünes Männchen Plus") gilt auch für Behinderte. Die Seniorenkarte gibt es in Singapur ab 60 Jahren.