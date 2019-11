Ein Biber im Wasser. Symbolbild

Im Kampf gegen Überschwemmungen plant Großbritannien die Wiederansiedlung von Bibern. Die für den Schutz historischer Gemäuer und Landschaften zuständige Stiftung National Trust kündigte für das Frühjahr die Freilassung von Bibern in zwei Regionen in Südengland an.



Mit ihren Dämmen sorgten die Tiere dafür, in Trockenperioden Wasser zurückzuhalten, verringerten das Risiko von Sturzfluten und Erosion und verbesserten die Wasserqualität, erklärte der Projektmanager Ben Eardley.