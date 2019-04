Stromausfall in Venezuela.

Quelle: reuters

Ein erneuter Stromausfall hat Venezuela in Dunkelheit versinken lassen. In den meisten Bundesstaaten waren die Menschen am Abend ohne Strom, berichtet die Zeitung "El Nacional". Es war bereits der vierte schwere Stromausfall in Venezuela im März.



Die Regierung wirft den USA und der Opposition vor, für den Zusammenbruch der Energieversorgung verantwortlich zu sein. Die Regierungsgegner sehen hingegen mangelnde Wartung und Korruption als Grund für die Stromausfälle.