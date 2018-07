Ein Mann beim Einkaufen von Lebensmitteln. Symbolbild Quelle: Caroline Seidel/dpa

Steigende Energiepreise haben die Inflation in Deutschland den zweiten Monat in Folge über die Marke von zwei Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni binnen Jahresfrist um 2,1 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. Im Mai hatte die Teuerungsrate bei 2,2 Prozent gelegen.



Angetrieben wurde die Teuerung im Juni vor allem von höheren Energiepreisen. Auch für Lebensmittel mussten die Verbraucher mehr zahlen als im Jahr zuvor.