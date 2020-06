Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl». Symbolbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Mehrere Jahre nach der Flüchtlingskrise sinkt die Zahl offener Asylklageverfahren. So warteten zum Jahreswechsel noch 273.681 Menschen auf eine Entscheidung, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mitteilte.



Damit ist die Zahl der Fälle, mit denen sich die Gerichte noch beschäftigen müssen, zum zweiten Mal in Folge gesunken. Jeder zweite Asylbewerber klagte im ersten Halbjahr 2019 gegen die Entscheidung des Bamf, weil er oder sie sich Schutz oder einen besseren Schutzstatus in Deutschland erhofften.