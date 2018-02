Mit seinem Rücktritt kam der von Korruptionsskandalen belastete Zuma (75) dem für Donnerstag geplanten Misstrauensvotum im Parlament zuvor. Zuma erklärte am Mittwochabend in einer Ansprache an die Nation, er sei stolz darauf, für den ANC gegen "Jahrhunderte Brutalität der weißen Minderheit" gekämpft zu haben.