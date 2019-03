"Once Upon a One More Time" läuft zunächst in Chicago. Archivbild

Die US-Popsängerin Britney Spears bekommt ein eigenes Musical. Die Show "Once Upon a One More Time" wird ab dem 29. Oktober in Chicago laufen, soll aber später an den Broadway kommen, teilte die 37-Jährige mit. Das Stück, eine Art feministisches Märchen, setzt sich aus Spears' Hits zusammen.



"Ich freue mich so sehr, ein Musical mit meinen Songs zu haben - insbesondere eines, das in einer magischen Welt spielt, mit Charakteren, mit denen ich aufwuchs und die ich liebe", so die Sängerin.