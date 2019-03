Die deutschen Exporte zogen im Januar wieder an. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Nach einem schwachen Jahresende haben die deutschen Exporte im Januar wieder zugelegt. Die Ausfuhren wuchsen binnen Jahresfrist um 1,7 Prozent auf 108,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.



Vor allem eine starke Nachfrage aus Ländern außerhalb der Europäischen Union sorgte für eine Erholung. Die Exporte in solche Drittländer stiegen um 3,3 Prozent, innerhalb der EU lag das Plus bei 0,6 Prozent. Die Importe zogen noch stärker um 5,0 Prozent auf 94,4 Milliarden Euro an.