In den beiden Jahren 2018 und 2019 summiere sich das Schadholz auf rund 105 Millionen Kubikmeter, so die Bundesregierung. Voriges Jahr fielen demnach in Brandenburg 400.000 Kubikmeter an. 2019 waren es bisher fast sieben Millionen Kubikmeter. Nordrhein-Westfalen verzeichnete einen Anstieg von 4,5 auf 14,5 Millionen Kubikmeter. In Bayern waren es den Angaben zufolge nach 4,6 Millionen im vergangenen Jahr jetzt 9,8 Millionen Kubikmeter. Für Hessen wurden zuletzt 7,5 Millionen Kubikmeter verzeichnet, ein Anstieg um 3,6 Millionen. In Rheinland-Pfalz sind es 2,5 Millionen, ein Plus von 1,5 Millionen.