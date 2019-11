Doch nach der Entzückung am Abend kommt die Ernüchterung am Morgen. In einem stickigen, schlecht beleuchtenden Hinterzimmer arbeitet Idrias Ansari an seinem Webstuhl. Nervös schiebt er das Schiffchen hin und her. Er fertigt Haute Couture-Saris und ist wie viele seiner Kollegen ein Muslim. "Sie kamen von hinten, haben mich geschlagen und mir dann meine Gebetskappe weggerissen" erzählt er stockend. "So etwas passiert hier immer öfter. Wir Muslime fürchten uns, vor allem, wenn wir alleine unterwegs sind".