Bett in einer Berghütte.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Der Deutsche Alpenverein (DAV) will seine Hütten in dieser Saison deutlich besser gegen Bettwanzen schützen als bislang. Seit einigen Jahren machen sich die Plagegeister auf Hütten breit: Zuerst im Kaisergebirge, dann im Zugspitzgebiet, im Allgäu und auch in Österreich.



"Der Bergwandertourismus hat zugenommen - und damit die Möglichkeit der Verbreitung von Bettwanzen", sagt Thomas Gesell von der DAV-Sektion München. Der Hüttenschlafsack sei der Übertragungsweg Nummer eins.