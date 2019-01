Radiohead-Sänger Yorke kommt nicht zur Zeremonie. Archivbild

Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Die Band Radiohead wird in diesem Jahr in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland aufgenommen - Frontsänger Thom Yorke (50) wird der Zeremonie aber fernbleiben. "Ich kann nicht. Ich weiß, dass ich nicht kann", erklärte der Musiker der Zeitschrift "Variety".



Gut eine Woche nach der Zeremonie in New York am 29. März werden in Paris mehrere Stücke aufgeführt, die er für das französische Klavierduo Katia und Marielle Labeque komponiert hat. "Ich muss dafür dort sein", sagte Yorke.