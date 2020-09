Sternfahrt von Landwirten.

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Teils kilometerlange Trecker-Konvois haben in Nordrhein-Westfalen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. "Der westliche Konvoi der #TraktorDemo ist circa 10 km lang, der östliche circa 6 km! Insgesamt sind etwa 1.000 Fahrzeuge unterwegs nach #Bonn", twitterte die Polizei Münster. Fortlaufend schließen sich demnach weitere Traktoren an.



Bundesweit wollen Landwirte heute gegen Pläne der Bundesregierung unter anderem für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft protestieren. In Bonn soll die größte Kundgebung sein.