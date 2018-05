Der nordkoreanische Parteifunktionär Kim Yong Chol. Archivbild Quelle: Patrick Semansky/Pool AP/dpa

Der hohe nordkoranische Parteifunktionär und frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol ist auf dem Weg in die USA. In New York soll er US-Außenminister Mike Pompeo treffen. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.



Die Reise von Kim Yong Chols wurde als Beleg gewertet, wie sehr beide Seiten nach wie vor an einem Gipfel zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un interessiert sind. Ursprünglich war ein Treffen von beiden am 12. Juni in Singapur geplant.