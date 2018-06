Chefin des Front National, Marine Le Pen. Archivbild Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat Lega-Chef Matteo Salvini zur neuen Regierungskoalition in Rom gratuliert. "Das ist ein Sieg der Demokratie über die Einschüchterungen und die Drohungen der Europäischen Union", twitterte die Front-National-Chefin.



Nichts werde die "Rückkehr der Völker auf der Bühne der Geschichte" aufhalten, schrieb Le Pen. Die Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindliche Lega hatten sich in einem zweiten Anlauf auf eine Koalition in Italien geeinigt.