Der letzte Ukraine-Gipfel fand 2016 in Berlin statt.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Ukraine und Russland wollen unter deutsch-französischer Vermittlung einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine starten. Ein Treffen im Normandie-Format soll am 9. Dezember in Paris stattfinden, wie der französische Präsidentenpalast ankündigte.



Deutschland und die Ukraine bestätigten den Termin - nur aus Russland gab es zunächst keine Reaktion. Auch Kanzlerin Angela Merkel werde teilnehmen, bestätigte ein Regierungssprecher. Zuletzt gab es ein Treffen im Normandie-Format 2016 in Berlin.