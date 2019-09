Merkel auf dem UN-Klimagipfel.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat mit einem dringenden Appell zur Rettung des Regenwaldes nicht nur im Amazonas, sondern auch in Afrika aufgerufen. "Es gibt in Deutschland ein Sprichwort: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es", sagte Merkel bei einem Treffen einer "Allianz für den Amazonas" am Rande des UN-Klimagipfels.



"Agieren wir, handeln wir für unseren Regenwald auf der Welt. Es ist so wichtig für unser aller Überleben." Merkel sprach sich für gezielte Finanzhilfen zur Rettung des Regenwaldes aus.