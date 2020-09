Die kurdischen Städte in Nordsyrien sind umkämpft.

Quelle: Mustafa Kaya/XinHua/dpa

Syrische Regierungstruppen haben in Kurdengebieten nahe der Grenze zur Türkei Stellung bezogen, um sich der türkischen Militäroffensive entgegenzustellen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, die Soldaten seien in dem Gebiet zwischen den Städten Al-Hassaka und Ras al-Ain eingerückt.



Sie befinden sich damit in der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei errichten will. Fernsehberichten zufolge warfen Menschen den Soldaten Blumen zu und sangen "Tod für Erdogan".