Der Präsident des Katholiken-Zentralkomitees, Thomas Sternberg, erwartet grundlegende Änderungen in der Kirche - vor allem mit Blick auf die Missbrauchsfälle. "Es ist Zeit für wirkliche durchdringende Reformen", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Es müsse eine Reaktion auf die "große Glaubwürdigkeitskrise" geben.



Sexueller Missbrauch in der Kirche wurde in der Vergangenheit oft kleingeredet oder vertuscht. In dieser Woche trifft sich die Deutsche Bischofskonferenz zur Vollversammlung.