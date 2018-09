Netanyahu (r.) und der damalige paraguayische Präsident Cartes. Quelle: Amos Ben Gershom/Prime Minister of Israel/dpa

Nur dreieinhalb Monate nach dem Umzug der Botschaft nach Jerusalem verlegt Paraguay seine diplomatische Vertretung in Israel überraschend wieder zurück nach Tel Aviv. Damit solle zu den diplomatischen Bemühungen um einen "umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden" in der Region beigetragen werden, erklärte die Regierung des neuen Präsidenten Mario Abdo Benitez.



Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ordnete als Reaktion eine Schließung der israelischen Botschaft in Paraguay an.