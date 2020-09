Arnd Focke, Ex-Bürgermeister der Gemeinde Estorf.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Auch nach seinem Rücktritt sieht sich der frühere Bürgermeister von Estorf in Niedersachsen, Arnd Focke (SPD), noch Bedrohungen ausgesetzt. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er entsprechende Bilder.



In einem Fall hatte er einen ausgerissenen Zeitungsartikel über seinen Rücktritt bekommen - mit einem Fadenkreuz auf seinem Foto. Unbekannte ritzten außerdem auf seinem Grundstück ein Hakenkreuz in ein Brett. Focke war Ende 2019 nach Drohungen von seinem Amt zurückgetreten.