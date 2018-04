Martin Schulz appellierte an seine Partei, zusammenzuhalten. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der zurückgetretene SPD-Chef Martin Schulz hat in einer leidenschaftlichen Rede seine Partei dazu aufgerufen, die internen Konflikte zu überwinden. "Du brauchst den Rücken frei, um dich mit dem politischen Gegner zu beschäftigen", sagte Schulz beim Sonderparteitag in Wiesbaden mit Blick auf die neue Parteichefin Andrea Nahles.



"Zorn hat eh keinen Zweck und Bitterkeit hilft nicht in der Politik", sagt er. Schulz war nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union zurückgetreten.