Das ist umstritten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagt, wer in einem anderen europäischen Land registriert und in der EU-Fingerabdruckdatei Eurodac vermerkt sei, solle nicht nach Deutschland gelassen werden. Denn ob jemand in der Datei registriert ist, lässt sich wohl grundsätzlich bereits an der Grenze herausbekommen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte die Rechtslage 2015 so beschrieben, dass Flüchtlinge eigentlich nach der Dublin-Verordnung in dem EU-Land Asyl beantragen sollen, das sie zuerst erreichen. Deshalb werde unter Experten auch die Position vertreten, die Bundespolizei könne schon registrierte Flüchtlinge zurückschicken.



Organisationen wie Pro Asyl verweisen dagegen auf eine ganze Menge möglicher Ausnahmen im Europarecht, die einer Rücküberstellung entgegenstehen können: So können Gründe des Kindeswohls oder familiäre Bindungen für einen Verbleib in Deutschland sprechen. "Wenn es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, ist in der Regel der Staat zuständig, in dem der Minderjährige sich aufhält", argumentiert die Organisation Pro Asyl. Oder es ist das Land, in dem die Familie des Jugendlichen lebt. Nach Auffassung von SPD-Vize Eva Högl sieht das Dublin-Prinzip vor, "dass die Menschen erst einmal einreisen, und dann zurücküberstellt werden in einen sicheren Drittstaat". Bevor dies geschieht, müsse also erst einmal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüfen, ob der Asylbewerber tatsächlich in ein anderes Land zurückgeschickt werden kann.



Das Deutsche Institut für Menschenrechte verweist außerdem darauf, dass katastrophale Aufnahmebedingungen im Ersteinreiseland ein Hinderungsgrund für die Rücküberstellung sein können. Das könne etwa einer Rückführung nach Griechenland entgegenstehen, wo die Vielzahl an Flüchtlingen erhebliche Probleme aufwirft. Fraglich ist, ob andere Gründe eine Zurückweisung an den Grenzen rechtfertigen können - etwa wenn der Betroffene schon einmal als Asylbewerber abgelehnt wurde oder keinen Ausweis bei sich hat. Nach Ansicht des Instituts für Menschenrechte dürfen Menschen ohne Papier aber nur dann an der Einreise gehindert werden, wenn sie kein Asyl beantragen.

Darum geht es beim Dublin-Abkommen