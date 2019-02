Norbert Röttgen (CDU) ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, hat die Pläne von Innenminister Horst Seehofer (CSU) als "Fiktion" bezeichnet. Flüchtlinge, die zu uns kämen, befänden sich in aller Regel auf deutschem Hoheitsgebiet, sagte Röttgen der "Passauer Neuen Presse".



Die Rechtslage sei klar. Jedes Asylbegehren müsse geprüft werden wie in jedem europäischen Land auch. "Die prüfungslose Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze gibt es weder rechtlich noch tatsächlich", so Röttgen.