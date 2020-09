Julia Verlinden im Bundestag.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Die Grünen im Bundestag fordern, neben dem Kohleausstieg den Ausstieg aus Erdgas voranzubringen. "Der lange überfällige Kohleausstieg darf nicht dazu führen, dass wir als nächstes in die Erdgas-Falle tappen", so Julia Verlinden, energiepolitische Fraktions-Sprecherin.



Für den Klima- und Umweltschutz müsse man die "Gaswende" einleiten: Fossiles Erdgas müsse man so schnell wie möglich durch "grüne Gase" ersetzen und der Gasverbrauch müsse konsequent gesenkt werden. "Grünes Gas" kann etwa aus Biomasse oder Wasser gewonnen werden.