Flüchtlinge vor der Küste von Libyen. Archivbild Quelle: Santi Palacios/AP/dpa

In der Debatte um das Schicksal von 450 Bootsflüchtlingen hat Deutschland Italien die Aufnahme von 50 Menschen zugesagt. Das teilte eine Regierungssprecherin mit. Mit Blick auf "die laufenden Gespräche über eine intensivere bilaterale Zusammenarbeit im Asylbereich" seien die beiden Regierungen übereingekommen.



Italiens Regierungschef Giuseppe Conte forderte zuvor in einem Brief "ein klares Zeichen" für eine Lastenteilung in der EU sowie die Bereitschaft einen Teil der Geretteten aufzunehmen.