Flammen lodern in einem Waldgebiet im Bundesstaat Rondonia.

Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

Im Kampf gegen die verheerenden Brände des Amazonas-Regenwaldes in Südamerika haben die G7-Staaten eine Soforthilfe von 20 Millionen US-Dollar zugesagt. Das sagte der chilenische Präsident Sebastian Pinera an der Seite von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.



In einem zweiten Schritt solle im September bei der UN-Vollversammlung eine Amazonas-Initiative gestartet werden. Dabei solle es auch um Aufforstung gehen, sagte Macron. Er hatte das Thema Waldbrände kurzfristig auf die Tagesordnung des G7-Treffens gesetzt.