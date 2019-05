Emmanuel Macron sagt syrischen Kurden Unterstützung zu. Archiv.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Frankreich will die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) weiter im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützen. Das versicherte Staatschef Emmanuel Macron bei einem Besuch von SDF-Vertretern in Paris.



Macron lobte vor allem die Rolle der syrischen Kurden bei der Befreiung der ostsyrischen Ortschaft Baghus. Frankreich kämpft in der Internationalen Koalition gegen den IS im Nahen Osten.