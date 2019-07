Das russische Flugabwehrsystem S-400.

Quelle: Russian Defence Ministry Press S/epa/dpa

Der türkische Präsident Erdogan will das Raketenabwehrsystem S-400 gemeinsam mit Russland bauen. "Jetzt ist das Ziel eine gemeinsame Produktion mit Russland."



Die umstrittene Auslieferung der S-400 von Russland an die Türkei hatte am Freitag begonnen. Inzwischen ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums das neunte Flugzeug mit Raketenteilen auf dem Luftwaffenstützpunkt Mürted bei Ankara gelandet. Erdogan sagte weiter, die Lieferungen würden im April 2020 abgeschlossen sein.