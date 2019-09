Ortseingangsschild der Stadt Sassnitz. Symbolbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die SPD in Sassnitz auf Rügen hat nach der massiven Kritik an ihrer Zusammenarbeit mit der AfD in der Stadtvertretung Konsequenzen gezogen. Nach Angaben von SPD-Stadtpräsident Norbert Benedict verzichte seine Fraktion auf die sieben gemeinsamen Anträge mit der AfD, zwei Wählergruppen und einem fraktionslosen Abgeordneten.



Dies empfahl Benedict auch den anderen Fraktionen, um die Stadtvertretung vor Schaden zu bewahren. Die Sozialdemokraten wollen versuchen, mit den anderen Parteien einen Konsens zu finden.