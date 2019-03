24. Januar: Der langjährige Trump-Vertraute Roger Stone wird auf Betreiben Muellers vorübergehend in Florida festgenommen. Auch ihm wird in der Anklage vorgeworfen, Kongressuntersuchungen zur Russland-Affäre torpediert zu haben.



14. Februar: Neuer Justizminister wird Bill Barr, der das Amt schon früher innehatte. Auch er lässt die Mueller-Ermittlungen weiterlaufen.



7. und 13. März: Manafort wird wegen Steuer- und Bankenbetrugs, Verschwörung gegen die USA und versuchter Zeugenbeeinflussung von zwei verschiedenen Bundesgerichten zu insgesamt siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.



22. März: Mueller übermittelt seinen Abschlussbericht an Justizminister Barr.



24. März: Barr veröffentlicht einen vierseitigen Brief an den US-Kongress, in dem er die Ergebnisse zusammenfasst. Danach erbrachte der Bericht keine Beweise für eine Verschwörung des Trump-Teams mit Russland während der Präsidentschaftswahl 2016. Ob sich der US-Präsident der Justizbehinderung schuldig gemacht hat oder nicht, lässt der Bericht offen.