Papst Franziskus während seiner Generalaudienz.

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus hat zum Zusammenhalt der verschiedenen Religionen aufgerufen. "Das, was Gott will, ist Brüderlichkeit unter uns", sagte er heute bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz.



Dies gelte besonders für Muslime, "unsere Geschwister, Söhne Abrahams, wie wir", so der Papst. "Wir dürfen uns nicht von Unterschieden ängstigen lassen: Gott hat sie zugelassen. Ängstigen muss uns nur, wenn wir nicht gemeinsam in Brüderlichkeit wirken", sagte der Papst.