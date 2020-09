Altmaier hofft auch auf einen positiven Brexit-Effekt. Archivbild

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht den Brexit auch als eine Chance für Europa. Der EU-Astritt Großbritanniens sei eine "harte Zäsur", schrieb der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Saarbrücker Zeitung". Aber: "Der Zusammenhalt in der EU wird durch den Brexit neu gestärkt, auch, weil nun alle wissen, was auf dem Spiel steht."



Auch nach dem Brexit werde es zudem eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien geben. "An der Geografie ändert sich nichts, Großbritannien bleibt ein europäisches Land."