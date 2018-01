Abgesperrte Bankfiliale in Berlin-Steglitz. Quelle: Georg Moritz/Georg Moritz/dpa

Ein gefährliches Päckchen in Berlin steht laut Behörden im Zusammenhang mit dem DHL-Erpresser. Die Versandtasche mit einer Zündvorrichtung und Schwarzpulver war in einer Bankfiliale aufgetaucht. "Einen Sachzusammenhang mit der DHL-Erpressung in Brandenburg können wir bestätigen", twitterte die Berliner Polizei.



In Potsdam war Anfang Dezember eine Paketbombe in einer Apotheke abgegeben worden. Darin befand sich ein Erpresserbrief. Damit sollten von DHL mehrere Millionen Euro erpresst werden.