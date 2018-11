Insgesamt fühlen sich 66 Prozent der Türken in Deutschland gut integriert. Von den Deutschen sehen 38 Prozent die Integration der Türkeistämmigen als geglückt an. Diese Erkenntnisse sind Ergebnis einer repräsentativen ZDF-Studie, die das Verhältnis von Deutschen und Türkeistämmigen beleuchten soll. Der größte Teil der Deutschen aber kann sich nicht festlegen: Fast die Hälfte der Befragten sieht die Integration als weder gut noch schlecht.



In der Studie wurde auch nach der Chancengleichheit gefragt. Vor allem Türkischstämmige sehen die Chancen von Deutschen und Türken in Schule und Beruf nicht als gleichwertig an. Mehr als 60 Prozent von ihnen glauben nicht, dass sie in der Schule gleiche Chancen haben. Deutsche hingegen beurteilen die Chancengleichheit deutlich positiver: 67 Prozent sehen gleiche Chancen für Türken und Deutsche in der Schule.