Nach der Jerusalem-Anerkennung kommt es in der Region zu Unruhen. Quelle: Sam Tarling/dpa

Unweit der US-Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es zu Demonstrationen und vereinzelter Gewalt gekommen. Die Proteste richteten sich gegen US-Präsident Donald Trump, der am Mittwoch in einem umstrittenen Alleingang Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hatte.



Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer gegen Protestierende ein, die vor der diplomatischen Vertretung aufziehen wollten. Diese warfen laut libanesischer Medien Steine und verbrannten Müll.