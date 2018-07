Auseinandersetzungen in Westjordanland. Quelle: Nidal Eshtayeh/XinHua/dpa

Ein Palästinenser ist bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee an der Gaza-Grenze getötet worden. Unklar war zunächst, wie der 22-Jährige starb.



Ein Soldat habe dem Mann in die Brust geschossen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit. Eine Armeesprecherin sagte dagegen, der Mann sei in einen Vorfall mit einem Sprengsatz involviert gewesen. Weitere 396 Menschen wurden laut palästinensischen Angaben verletzt, davon 119 schwer.