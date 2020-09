Ein Geschäft wird während eines Protestes in Brand gesteckt.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Mindestens 20 Menschen sind bei den schlimmsten gewaltsamem Zusammenstößen seit Jahrzehnten in der indischen Hauptstadt Neu Delhi ums Leben gekommen. Zudem seien rund 190 Verletzte in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Krankenhaus-Sprecher.



Seit Anfang der Woche gingen Gruppen mit Steinen und Stöcken aufeinander los. Auch Moscheen, Läden und Autos wurden in Brand gesteckt. Hintergrund sind Proteste gegen ein Einbürgerungsgesetz, das nach Ansicht von Kritikern gezielt Muslime diskriminiert.