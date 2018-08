Die Gewalt nahm trotz eines Prozesses des nationalen Dialogs zu. Quelle: Carlos Herrera/dpa

Nach Angaben von Menschenrechtlern ist die Zahl der Toten bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Nicaragua drastisch gestiegen. In dem seit Wochen andauernden Konflikt zwischen Regierung und Bevölkerung seien bisher 285 Menschen getötet worden, teilte die Menschenrechtsvereinigung ANPDH mit.



Bisher war von etwa 200 Opfern die Rede gewesen. Die Regierung setzt die Zahl der Getöteten weitaus niedriger an. Viele Menschen fordern den Rücktritt des autoritären Präsidenten Daniel Ortega.