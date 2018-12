Bei einem schweren Zugunglück in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens sieben Menschen getötet und 46 verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der Provinz Ankara, Vasip Sahin, vor TV-Kameras. Demnach entgleiste der Zug in oder nahe der Station Marsandiz, weil er mit einer anderen Lokomotive zusammengestoßen war.



Der Zug sei teils in eine Überführung gefahren. Teile dieser brachen auf zwei der Waggons herunter. Bilder zeigten umgestürzte Waggons und fieberhafte Bergungsarbeiten.