Beim Zusammenstoß zweier Boote in Venedig sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden verletzt, als ein Motorboot und ein Fischerboot in der Lagune der norditalienischen Stadt zusammenprallten.



Über den Schiffsverkehr in Venedig wird seit langem gestritten. "Leider ist Venedig eine Autobahn im Meer geworden, auf der Motorboote ohne Regeln rasen", erklärte der sozialdemokratische Politiker Stefano Pedica. Der Bürgermeister müsse nun mutig sein und Motorboote verbieten.