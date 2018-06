Der Gipfel ist im Luxushotel "Capella" auf Sentosa geplant. Quelle: Capella Singapore/AP/dpa

In Vorbereitung des vielleicht wichtigsten Treffens ihrer bisherigen politischen Karriere warten US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur auf den Gipfelstart. Der eigentliche Gipfel soll am Dienstag über die Bühne gehen.



In US-Medien wurde gemutmaßt, Trump und Kim könnten noch vor ihrem Treffen versuchen, ihr unterschiedliches Verständnis des schwammigen Begriffes "Denuklearisierung" anzugleichen. Die atomare Abrüstung ist das Hauptanliegen der USA.