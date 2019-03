Eberhard Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Ein neuer Bericht zum Zustand der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr ist als "geheim" eingestuft worden. Damit dürfen Abgeordnete ihn nur noch in der Geheimschutzstelle des Bundestags lesen und nicht mehr über die Inhalte sprechen.



"In der Gesamtschau lässt er so konkrete Rückschlüsse auf die aktuellen Fähigkeiten der Bundeswehr zu, dass eine Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik schädigen würde", sagt der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn.