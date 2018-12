Sowohl die Grünen als auch die CDU stimmten dem Vertrag zu.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Weg für eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen ist frei. CDU und Grüne stimmten dem ausgehandelten Koalitionsvertrag bei getrennten Versammlungen der Landesparteien zu. Bei den Grünen stimmten rund 91 Prozent dafür. Bei der CDU fiel die Entscheidung einstimmig aus.



Die Wiederwahl von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die Vereidigung des Kabinetts sind für die konstituierenden Sitzung des Landtages am 18. Januar geplant. Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen.