Der Bundesrat stimmt dem Kompromiss zum Klimapaket zu.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Bundesrat hat am Freitag dem Kompromiss von Bund und Ländern zum Klimapaket zugestimmt. Damit kann ab Januar die Mehrwertsteuer bei Bahntickets im Fernverkehr gesenkt werden. Der Bundestag hatte die ausgehandelte Einigung am Donnerstag gebilligt.



Nun sollen die Länder vom Bund mehr Geld erhalten - als Ausgleich etwa für Steuerausfälle wegen der geplanten Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn. In Kraft treten kann nun Anfang 2020 auch ein Gesetz für einen Steuerbonus bei der energetischen Gebäudesanierung.