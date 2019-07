Aber was ist das Problem in der Metall- und Elektrobranche? Aus einer Befragung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) vom Frühjahr dieses Jahres geht hervor, dass viele Unternehmen nicht nur die Entgelthöhe, sondern auch die Arbeitszeitregelungen als problematisch wahrnehmen. Die Komplexität der Tarifverträge sei "abschreckend für den Mittelstand", erklärt Hagen Lesch, Tarifexperte des IW, auf diese Weise würden "Flächentarifverträge Sache von Großfirmen." Auch Arbeitsmarktexperte Gerhard Bosch räumt ein: "Der Druck ist auf jeden Fall da." In der Automobilzulieferung beispielsweise sei Outsourcing an der Tagesordnung. In der Folge müssen tarifgebundene mit nicht-tarifgebundenen Unternehmen konkurrieren. Damit läuft der Wettbewerb klar über die Lohnkosten ab.