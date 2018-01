Kurz hat Merkel in Berlin besucht. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Trotz tiefgreifender Differenzen in der Flüchtlings- und Europapolitik setzen Kanzlerin Angela Merkel und Österreichs neuer Regierungschef Sebastian Kurz auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. "Wir werden die neue österreichische Regierung an ihren Taten messen", sagte Merkel.



Kurz wurde am Kanzleramt mit militärischen Ehren zu seinem Antrittsbesuch einen Monat nach seinem Amtsantritt empfangen. Er hatte schon als Außenminister Merkels "Willkommenspolitik" kritisiert.