Lockheed Martin bei einer indischen Luftfahrtmesse. Quelle: Jagadeesh Nv/EPA/dpa

Die Investitionen von Banken und Fonds in Atomwaffen-Produzenten haben 2017 um 18 Prozent zugenommen. So flossen 525 Milliarden Dollar in Konzerne wie Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman oder General Dynamics. Das ergab eine Studie der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN).



Die Deutsche Bank, die auch genannt wird, verweist in einer Stellungnahme darauf, dass ihre Geschäftsbeziehungen "nichts mit ABC-Waffen sowie mit Streumunition, Landminen etc. zu tun haben".