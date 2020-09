Für dieses Jahr plant das Unternehmen einen weiteren Ausbau seines Angebots. Neben Flixbussen in Südamerika und Asien sollen in Schweden Fernzüge an den Start gehen. Auch in Deutschland erweitert Flixtrain sein Netz: Im Frühjahr soll es eine weitere Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart geben. Bereits im Dezember waren sieben neue Bahnhöfe angebunden worden: Aachen, Leipzig, Erfurt, Gotha, Eisenach, Halle an der Saale und Lutherstadt Wittenberg.